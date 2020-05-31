У Горішніх Плавнях колишній держвиконавець отримав хабар та викинув його в урну

Вчора, 19:26 Переглядів: 2 382 Коментарів: 1

У смітнику гроші опинилися після того, як до чоловіка почали наближатися правоохоронці

На отриманні 5 тисяч неправомірної вигоди затримали колишнього державного виконавця Горішньоплавнівського міського відділу державної виконавчої служби. Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





Експрацівник отримав хабар від боржника нібито для передачі її службовим особам державної виконавчої служби за закриття виконавчого провадження. Після одержання коштів чоловік побачив, що до нього наближаються правоохоронці, а тому викинув у сміттєву урну.









Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб). Чоловіку обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб із носінням електронного браслета.





Досудове розслідування триває. Причетність інших осіб до вчинення злочину перевіряється.















