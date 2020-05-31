Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.05.2020 20:00
Підтверджені:
Україна23672
Кременчук108
Хворі:
Україна13426
Кременчук4
Одужало:
Україна9538
Кременчук100
Померло:
Україна708
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Горішніх Плавнях колишній держвиконавець отримав хабар та викинув його в урну

Вчора, 19:26 Переглядів: 2 382 Коментарів: 1

 

У смітнику гроші опинилися після того, як до чоловіка почали наближатися правоохоронці

На отриманні 5 тисяч неправомірної вигоди затримали колишнього державного виконавця Горішньоплавнівського міського відділу державної виконавчої служби. Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.


Експрацівник отримав хабар від боржника нібито для передачі її службовим особам державної виконавчої служби за закриття виконавчого провадження. Після одержання коштів чоловік побачив, що до нього наближаються правоохоронці, а тому викинув у сміттєву урну.


 


Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб). Чоловіку обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб із носінням електронного браслета.


Досудове розслідування триває. Причетність інших осіб до вчинення злочину перевіряється.





4
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pol.gp.gov.ua
Теги: хабар виконавча служба Горішні Плавні

Коментарі: 1

2 579
ИМХО:
Сьогодні, 00:34

Понятное дело - собирался передать, но ключевое слово - "нібито"!

А это, как говорил Голохвастов: "не как либо что, и ни что либо как!"

Другими словами - "не буде діла!"

Наши внештатные "пенсионеры-посипаки" так же работают посредниками между "можновладцями" и бизнесменами.

Эту систему можно сломать только путём введения в работу "троек НКВД" (или аналога, подставить нужный вариант)!


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх