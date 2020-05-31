Де завтра в Кременчуці не буде світла
Вчора, 18:32
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
2 червня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Велика набережна, 5;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- вул. Редутна, 27-37;
- вул. Фурштадська, 1-19;
- вул. Деповська, 2-59;
- вул. Володимира Великого, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18;
- вул. Вадима Бойка, 22;
- просп. Лесі Українки, 1, 3, 5, 7;
- просп. Свободи, 100, 108, 118;
- пров. Столярний, 47-57;
- пров. Тецівський, 2, 6, 8;
- пров. Толстого, 17;
- туп. Деповський, 3-8.