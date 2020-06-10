У Кременчуці дворічна дитина випала з другого поверху (додано)

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10 червня о 12.40 до травматологічного відділення дитячої міської лікарні доставили дівчинку 2018 року народження. Як стало відомо з оперативної довідки виконкому, дитина випала з вікна другого поверху приватного будинку, видавивши москітну сітку.





Попередній діагноз - забій м'якої тканини грудної клітини.





Додано: поліція встановила, що дитина вилізла на підвіконня, обперлася на протимоскітну сітку та випала з другого поверху. Зараз дівчинка разом з мамою перебуває у лікарні.





Кременчуцький відділ поліції повідомив, що ювенальні поліцейські Кременчуцького відділу поліції проводять з родиною дитини профілактичну роботу.