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У Кременчуці дворічна дитина випала з другого поверху (додано)

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 477

Дівчинка видавила москітну сітку

10 червня о 12.40 до травматологічного відділення дитячої міської лікарні доставили дівчинку 2018 року народження. Як стало відомо з оперативної довідки виконкому, дитина випала з вікна другого поверху приватного будинку, видавивши москітну сітку.


Попередній діагноз - забій м'якої тканини грудної клітини.


Додано: поліція встановила, що дитина вилізла на підвіконня, обперлася на протимоскітну сітку та випала з другого поверху. Зараз дівчинка разом з мамою перебуває у лікарні. 


Кременчуцький відділ поліції повідомив, що ювенальні поліцейські Кременчуцького відділу поліції проводять з родиною дитини профілактичну роботу. 

  

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ребенок

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