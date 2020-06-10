У полтавському СІЗО відкрили платну камеру - одна доба обійдеться в 600 гривень

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 047 Коментарів: 6

За місяць варто заплатити 3800 з однієї людини

10 червня у «Полтавській установі виконання покарань (№23)» відкрили одну камеру з поліпшеними побутовими умовами. За інформацією Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, у камері можуть жити двоє людей. Там є мікрохвильова піч, бойлер, холодильник, плазмовий телевізор, електричний чайник, посуд, рушники, ортопедичні матраци тощо.





Одна особа за одну добу має заплатити 600 грн, за тиждень – 2100 грн, за місяць – 3800 грн.





Щоб жити у такій камері, ув'язненому варто написати заяву та переказати кошти на рахунок спеціального фонду слідчого ізолятора (для оплати також можна скористатися послугою «Онлайн будинок юстиції»). Гроші, вторговані за оренду «VIP-камер», будуть використовувати для поліпшення умов у звичайних камерах. Мова йде про поточні ремонти приміщень, заміну сантехніки, електрики та інші подібні поліпшення.