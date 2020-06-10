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Кременчук, Полтавщина

У полтавському СІЗО відкрили платну камеру - одна доба обійдеться в 600 гривень

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 047 Коментарів: 6

 

За місяць варто заплатити 3800 з однієї людини

10 червня у «Полтавській установі виконання покарань (№23)» відкрили одну камеру з поліпшеними побутовими умовами. За інформацією Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, у камері можуть жити двоє людей. Там є мікрохвильова піч, бойлер, холодильник, плазмовий телевізор, електричний чайник, посуд, рушники, ортопедичні матраци тощо.


Одна особа за одну добу має заплатити 600 грн, за тиждень – 2100 грн, за місяць – 3800 грн.


Щоб жити у такій камері, ув'язненому варто написати заяву та переказати кошти на рахунок спеціального фонду слідчого ізолятора (для оплати також можна скористатися послугою «Онлайн будинок юстиції»). Гроші, вторговані за оренду «VIP-камер», будуть використовувати для поліпшення умов у звичайних камерах. Мова йде про поточні ремонти приміщень, заміну сантехніки, електрики та інші подібні поліпшення.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання крим.покарань, Фейсбук
Теги: Полтава СІЗО

Коментарі: 6

2 160
evil:
Сьогодні, 09:49

А если к задержанному мусара н.т. индюка (наседку) подсаживают, оно за чей счет из vip-камеры стучать будет? 


5 2
364
evgeniys:
Сьогодні, 10:14

Больше на санаторий похоже, можно меню посмотреть?smile


13 1
27
motya:
Сьогодні, 10:58

как в фильме хочу в тюрьму ..аренда квартиры дороже выходит


9 1
1 172
s2e7r8g:
Сьогодні, 11:50

Цитата: motya

как в фильме хочу в тюрьму ...

Я думаю она уже проплачена на год вперёд, тем более если такие скидки.blush


4 0
229
cheh_a:
Сьогодні, 12:06

а туда можно пр_туток вызывать ?


1 0
1 272
shtai:
Сьогодні, 12:10

Это цены с коммунальными или без?


0 0

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