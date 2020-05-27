10 та 11 червня відключать водопостачання у деяких будинках та установах на Молодіжному

10 та 11 червня «Кременчукводоканал» замінюватиме аварійну ділянку водопровідних мереж діаметром 200 мм та діаметром 250 мм на перехресті вулиць Тараса Бульби та Молодіжної. Як повідомив «Кременчукводоканал», з 8.00 10 червня до закінчення робіт (орієнтовно до 20.00 11 червня) буде припинене централізоване водопостачання ряду житлових будинків, установ, організацій та ліцею №17 на Молодіжному.
Води у вищезазначені дні не буде за наступними адресами:
Коли водопостачання відновиться, через промивку водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів. Тому кременчужан просять зробити необхідний запас води. За запитами споживачів буде організовано підвіз питної води.
Контактний телефон КП «Кременчукводоканал»:
+38 (0536) 74-70-70, (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.