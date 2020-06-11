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Тіло 25-річної кременчужанки кілька тижнів пролежало у квартирі: стали відомі деталі смерті (уточнено)

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 6 818 Коментарів: 2

 

На тілі не виявили ознак насильницької смерті

Наприкінці травня в будинку на провулку Героїв Бресту знайшли мертвою 25-річну дівчину. У сюжеті «Надзвичайних новин» розповідають, що загибла кременчужанка ніколи не спілкувалася зі сусідами. Дівчина жила на четвертому поверсі. Про те, що її давно не бачили, мешканці будинку не замислювалися, поки у під'їзді не з'явився неприємний запах. Спочатку люди подумали, що дівчина кудись поїхала, а у квартирі залишила сміття. Поліцію викликали тоді, коли зрозуміли, що так не може тхнути відро зі сміттям.


Тіло пролежало у квартирі щонайменше три тижні. Речниця поліції Кременчука Анна Васенко повідомила, що під час огляду тіла судмедекспертом ознак насильницької смерті не виявили. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.


Виявляється мама, яка купила 25-річній доньці квартиру, працює в Італії.


Уточнено: від КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» стало відомо, що дівчину поховали. Її тіло виявили 23 травня, а поховали 25 травня на території Кременчуцького району. 


3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: труп смерть

Коментарі: 2

71
Дон46:
Сьогодні, 13:55

102% на то что её убили. Нет желания расследовать. Не устоновив причину смерти уже ЗАКОПАЛИ!!!!!  Не жила же она в ваккуме!


13 1
795
AMD:
Сьогодні, 15:43

Сеорее всего и судмедэксперт никуда не выезжал.

Очевидно полиция соврала, сказав "Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза" - при том, что похороны были пол месяца назад.


3 0

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