«Voїн - це я»: кременчужанин підтримує спортивну форму на війні за будь-яких умов

Сьогодні, 07:27 Переглядів: 0

Костянтинівка, Торецьк (тодішній Дзержинськ), Шахтарськ, Бетманове (тодішній Красний Партизан). З цих населених пунктів Донеччини 2014-го розпочався шлях воїна Олександра Остренка. Про це кременчужанин розповів журналістам для сюжету «Voїн - це я».



У мирному житті він професійно займався дзюдо. Двічі вигравав чемпіонат Європи, виступаючи за збірну України. Нині він військовослужбовець Збройних Сил України і його робота – боронити цілісність і незалежність української держави.

Та навіть на позицях він знаходить можливість займатись спортом. Йому за п’ятдесят, але воїн у відмінній фізичній формі.





Про війну, спорт, і бажання «втерти носа» викладачеві бальних танців дивіться в сюжеті:



