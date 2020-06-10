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Кременчук, Фронтовые истории кременчужан

«Voїн - це я»: кременчужанин підтримує спортивну форму на війні за будь-яких умов

Сьогодні, 07:27 Переглядів: 0

 

Спортсмен виступав в чемпіонатах України й зараз знаходиться у відмінній формі

Костянтинівка, Торецьк (тодішній Дзержинськ), Шахтарськ, Бетманове (тодішній Красний Партизан). З цих населених пунктів Донеччини 2014-го розпочався шлях воїна Олександра Остренка. Про це кременчужанин розповів журналістам для сюжету «Voїн - це я».  

У мирному житті він професійно займався дзюдо. Двічі вигравав чемпіонат Європи, виступаючи за збірну України. Нині він військовослужбовець Збройних Сил України і його робота – боронити цілісність і незалежність української держави.
Та навіть на позицях він знаходить можливість займатись спортом. Йому за п’ятдесят, але воїн у відмінній фізичній формі.


Про війну, спорт, і бажання «втерти носа» викладачеві бальних танців дивіться в сюжеті:


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Автор: Альона Душенко
Теги: війна АТО ООС

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Фронтовые истории кременчужан:

В этом сюжете "Кременчугский ТелеграфЪ" собрал интервью с кременчугскими бойцами и волонтёрами, которые своими глазами видели ужасы событий на Востоке. Это рассказы о войне, на которой гибли наши защитники, чтобы не допустить продвижения агрессора.

Низкий поклон всем бойцам. Слава Героям! Герои не умирают!

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