«Voїн - це я»: кременчужанин підтримує спортивну форму на війні за будь-яких умов

Костянтинівка, Торецьк (тодішній Дзержинськ), Шахтарськ, Бетманове (тодішній Красний Партизан). З цих населених пунктів Донеччини 2014-го розпочався шлях воїна Олександра Остренка. Про це кременчужанин розповів журналістам для сюжету «Voїн - це я».
У мирному житті він професійно займався дзюдо. Двічі вигравав чемпіонат Європи, виступаючи за збірну України. Нині він військовослужбовець Збройних Сил України і його робота – боронити цілісність і незалежність української держави.
Та навіть на позицях він знаходить можливість займатись спортом. Йому за п’ятдесят, але воїн у відмінній фізичній формі.
Про війну, спорт, і бажання «втерти носа» викладачеві бальних танців дивіться в сюжеті:
В этом сюжете "Кременчугский ТелеграфЪ" собрал интервью с кременчугскими бойцами и волонтёрами, которые своими глазами видели ужасы событий на Востоке. Это рассказы о войне, на которой гибли наши защитники, чтобы не допустить продвижения агрессора.
Низкий поклон всем бойцам. Слава Героям! Герои не умирают!