Помер директор Кременчуцької школи №19 Андрій Пашедін

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Педагог пішов з життя у віці 65 років

Вчора, 11 червня, помер директор Кременчуцької школи №19, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, «Відмінник освіти України» Андрій Петрович Пашедін. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив його колега, директор школи №16 Олексій Довбня.





Передчасна смерть саме в розквіті літ, життєвих задумів, надій і сподівань зупинила твоє добре, ласкаве і неспокійне серце, сповнене великої Любові до всіх і всього. Схиляємо голови і молимо Всевишнього, щоб Він у Царстві Небеснім подарував тобі спокій і радість. Спочивай спокійно, нехай лебединим пухом буде тобі земля. Ти завжди житимеш у наших серцях, у наших ділах, у нашій пам’яті... - написав Олексій Довбня.





Педагог пішов з життя у віці 65 років через важку хворобу.



