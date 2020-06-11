Помер директор Кременчуцької школи №19 Андрій Пашедін

Вчора, 11 червня, помер директор Кременчуцької школи №19, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, «Відмінник освіти України» Андрій Петрович Пашедін. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив його колега, директор школи №16 Олексій Довбня.
У 1978 році Андрій Петрович закінчив історичний факультет Харківського державного університету. Педагогічну діяльність розпочав у професійно-технічному училищі №16. Працював викладачем суспільних дисциплін, а з 1982 року – заступником директора з навчально-виховної роботи.
З 1996 року займав посаду учителя історії та був заступником директора в Кременчуцькій ЗОШ №14. 20 років, з 2000 року, Андрій Пашедін очолював школу №19.