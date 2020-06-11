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Кременчук, Освіта

Помер директор Кременчуцької школи №19 Андрій Пашедін

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 895

 

Педагог пішов з життя у віці 65 років

Вчора, 11 червня, помер директор Кременчуцької школи №19, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, «Відмінник освіти України» Андрій Петрович Пашедін. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив його колега, директор школи №16 Олексій Довбня.


Передчасна смерть саме в розквіті літ, життєвих задумів, надій і сподівань зупинила твоє добре, ласкаве і неспокійне серце, сповнене великої Любові до всіх і всього. Схиляємо голови і молимо Всевишнього, щоб Він у Царстві Небеснім подарував тобі спокій і радість. Спочивай спокійно, нехай лебединим пухом буде тобі земля. Ти завжди житимеш у наших серцях, у наших ділах, у нашій пам’яті... - написав Олексій Довбня.


Педагог пішов з життя у віці 65 років через важку хворобу.


У 1978 році Андрій Петрович закінчив історичний факультет Харківського державного університету. Педагогічну діяльність розпочав у професійно-технічному училищі №16. Працював викладачем суспільних дисциплін, а з 1982 року – заступником директора з навчально-виховної роботи.


З 1996 року займав посаду учителя історії та був заступником директора в Кременчуцькій ЗОШ №14. 20 років, з 2000 року, Андрій Пашедін очолював школу №19.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: некролог директор школы умер

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