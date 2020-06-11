«Кредмаш» наростив обсяги виробництва на 71%: хто ще у Кременчуці працює в плюс

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 684 Коментарів: 2

ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» за січень-травень 2020 року наростив обсяги виробництва на 71,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, цьогоріч станом по травень виготовлено 24 асфальтнозмішувальні установки, у той же час в минулому році – 14. Такими є дані управління економіки виконкому. Асфальтозмішувальні установки (на фото) – основний вид продукції ПрАТ «Кредмаш». Разом із тим, сайт підприємства повідомляє, що великим попитом користується допоміжна продукція підприємства - машинки для консервації. Лише у березні їх продали на суму понад 7,9 млн грн.





«У найближчі місяці темп роботи буде залишатися на високому рівні. Уже сформовано портфель замовлень підприємства до середини третього кварталу», - повідомляє пресслужба підприємства.







Також збільшили виробництво і два кар’єри, розташовані у Кременчуці:

ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр» - на 22,8%;

Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» - на 6,2%.

Водночас, на Крюківському кар’єрі зафіксовано зменшення виробництва на 3,6%.





Серед підприємств, які спрацювали в плюс, також ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»: збільшено обсяги на 12,9%.





На інших бюджетоутворюючих підприємствах за січень-травень – падіння виробництва.