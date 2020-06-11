Кременчуг рискует остаться без кожно-венерологического диспансера

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 065 Коментарів: 1

Из-за затянувшейся реорганизации и присоединения к Полтавскому областному кожно-венерологическому диспансеру, кременчугский кожно-венерологический диспансер может перестать существовать как полноценное медицинское учреждение. Кременчугские депутаты решили за него побороться.



Кременчугский областной кожно-венерологический диспансер с начала года находится в состоянии реорганизации. Его присоединяют к Полтавскому областному клиническому кожно-венерологическому диспансеру. То есть из самостоятельного медучреждения превращают в отделение областного диспансера. Решение о реорганизации приняли 20 декабря 2019 года на областной сессии.



Из-за реорганизации и неопределенного юридического статуса кременчугский вендиспансер не смог в 2020 году заключить договор с НСЗУ на соответствующий пакет медицинских услуг – хотя подготовил техническую базу для этого.



Теперь деньги от НСЗУ за медицинские услуги кременчугский диспансер будет получать через головной полтавский диспансер. Какая это будет сумма, и хватит ли её на нормальную работу кременчугского диспансера, неизвестно до сих пор. Пока область выделила кременчужанам 800 тыс. грн на апрель, май и июнь.



Есть риск, что кременчугский вендиспансер ожидает недофинансирование. А там, где недофинансирование, там и очередная оптимизация и сокращения персонала. В настоящее время в целях экономии 3 врача (из 15) уже переведены на неполный рабочий день. 4 сотрудника уже уволились – медсестра и три лаборанта. Они ушли сами в поисках более стабильного места работы – реорганизация нервирует коллектив, ведь никто не знает чем она закончится.







«ТелеграфЪ» расспросил главврача вендиспансера Елену Нужнову о сложившейся ситуации и угрозах, которые она несет:









– Елена Ивановна, чем кременчугскому вендиспансеру угрожает присоединение к полтавскому?

– Кременчугский вендиспансер – полноценное медучреждение, мы не менее мощные, чем областной, наш диспансер был готов к контрактированию, он мог бы существовать как самостоятельное медицинское учреждение. А когда мы становимся несамостоятельным отделением, у нас неопределенный статус, в таком случае руководитель не может проводить кадровую политику, он не может влиять на перераспределение финансовых средств, а я считаю, что Кременчуг – донор Полтавской области и вполне заслуживает того, чтобы иметь свой диспансер.



– Кто вас сейчас финансирует?

– У нас несколько источников финансирования, но мы областного подчинения, область финансирует энергоносители, коммунальные, медикаменты.



– Кременчугский вендиспансер подписал договор с НСЗУ на 2020 год?

– А как мы могли подписать договоры, если мы в стадии реорганизации? Нет, конечно. Это теперь через Полтаву.



– То есть самостоятельно вы уже неправомочны заключить договор с НСЗУ и, соответственно, деньги, поступившие от НСЗУ, вам будет перераспределять полтавский вендиспансер?

– Да, насколько я понимаю, подавать документы в НСЗУ мы можем только если будем самостоятельны, а если мы подразделение – то конечно всё идет через Полтаву.



– Кто вас финансирует конкретно с 1 апреля, после начала работы по контрактам с НСЗУ?

– Полтава, наше штатное расписание соединено теперь с Полтавой, мы считаем зарплату, они проплачивают.



– Какую сумму на месяц вам выделяет Полтава? Этих денег достаточно для работы или предстоят сокращения персонала?

– Я не могу вам сейчас ответить на этот вопрос, они – Полтава и НСЗУ – ещё считают, точной цифры нет. Нам выделили 800 тысяч – судя по всему, это деньги на апрель, май и июнь, как будет происходить финансирование дальше пока неизвестно.



– Зачем Полтава пытается присоединить кременчугский диспансер к полтавскому? Они просто реализуют медреформу или это даст им экономию денег областного бюджета?

– Если говорить о медреформе, то считается, что высокоспециализированных медучреждений слишком много, слишком разветвленная эта система в Украине, когда страна жила получше, это было нам по карману, а сейчас такое количество медицинских учреждений нам не по карману. Поэтому и проводят реорганизации, оставляя один узкопрофильный диспансер в надежде на то, что его руководство уберет всё ненужное и оставит самое ценное. Это правильная мысль, но если бы только наши люди не относились к таким реорганизациям как мать и мачеха. Вы же понимаете, что свой карман всегда ближе. Я боюсь, что это будет одностороннее реформирование, когда в Полтаве останется всё – и хорошее, и плохое, а в Кременчуге всё хорошее исчезнет.









Вот такая совершенно неопределенная ситуация сегодня в кременчугском вендиспансере – его могут дореорганизовывать до полного или частичного уничтожения. В 2016-м диспансер уже оптимизировали – закрыли стационар в Крюкове и таким образом уменьшили расходы на содержание медучреждения. В то же время нашему городу необходим полноценный диспансер, а не отделение, – говорит главврач диспансера Елена Нужнова.



А вот и цифры в подтверждение – в 2019 году в диспансере зарегистрировано 64 811 визитов к врачам. В 2018-м их было 65 628.



Кременчугская команда власти собралась наконец побороться за сохранение нашего вендиспансера в его полноформатной версии. Депутат Макаров, член партии «Поруч» (партия мэра Малецкого), подготовил на ближайшую сессию депутатское обращение к Полтавскому облсовету – просит полтавчан найти способ приостановить реорганизацию кременчугского вендиспансера и оставить его в статусе самостоятельного юридического лица.

Вероятней всего, кременчугские депутаты поддержат это обращение. А вот удастся ли остановить реорганизацию, неизвестно.



Аналогичная ситуация сложилась в конце 2019-го и с кременчугским онкодиспансером – он, как и вендиспансер, находится в областном подчинении. И его тоже Полтава в декабре 2019-го хотела сделать подразделением областного онкодиспансера. Главврач кременчугского онкодиспансера Севидов тогда же, в декабре 2019-го, обратился за помощью к городским депутатам, было написано соответствующее письмо полтавским депутатам и вопрос по нашему онкодиспансеру вообще сняли с рассмотрения на областной сессии. Онкодиспансер избежал реорганизации и остался самостоятельным юрлицом.



С вендиспансером будет сложнее – процесс реорганизации уже запущен. Теперь многое зависит от кременчужан-депутатов облсовета: Алексюка, Холода, Сазонова – смогут ли они повернуть вспять реорганизацию. Они удачно поборолись за кременчугский онкодиспансер, но теперь перед ними стоит усложненная задача.