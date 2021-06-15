З увагою до найменших деталей: у галереї презентували 58 графік відомих художників з Кременчука

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 240

У добірці є роботи Олега Ліпченка, який проілюстрував книгу Льюїса Керрола «Аліса в країні чудес», за що отримав престижну канадську премію

























Фото: Артем Коваленко

У великій залі Кременчуцької художньої галереї відкрилася виставка під назвою «Мистецька скарбничка», де представлені 58 графік художників Кременчука з всеукраїнського музейного фонду. Твори виконані вуглем, олівцем, сангіною, тут є офорти, тушеві картини, ліногравюри.

- Ми піднімаємо нашу скарбничку, наш всеукраїнський музейний фонд і показуємо, які непересічні люди жили у нас в Кременчуці і творили, - коментує директорка галереї Оксана Бойко та з посмішкою додає: – Тут навіть є перші мої три роботи, коли я ще молодою приймала участь у Гоголівському конкурсі, і переможець мав подарувати роботи фонду. Я була студенткою, я тоді перемогла і тепер працюю з цим фондом – таке от дежавю, чудна ситуація.





Як твори художників опиняються безпосередньо у колекції галереї та у всеукраїнському музейному фонді? Коли художник виставляється з персональною виставкою, потім він одну чи кілька робіт з експозиції передає галереї – а отже у Всеукраїнський музейний фонд. І тоді ці роботи потрапляють під захист держави і стають надбанням кременчужан.

Тож на виставці «Мистецька скарбничка» представлені твори художників, які протягом 20 років діяльності художньої галереї дарували їй свої роботи.

Родзинкою цієї добірки є складні офорти художника Олега Ліпченка – відомого у всьому світі митця, адже він проілюстрував книгу Льюїса Керрола «Аліса в країні чудес» і за свої ілюстрації отримав престижну премію у Канаді.

- Сьогодні ми бачимо його перші офорти, які він готував для цієї книги. Це неймовірний скарб, який є у нас, - з захопленням розповідає Оксана Бойко.





Олег Ліпченко працював і жив у Кременчуці, викладав у художній школі, а зараз мешкає у Торонто (Канада). Його роботи передала галереї донька художника Ольга.

Одразу, як заходиш у велику залу, у поле зору потрапляють твори Миколи Зайця, бо вони виконані з увагою до найдрібніших деталей, що не може не вразити. Після своєї персональної виставки цей художник-фантаст, який любить казки, подарував галереї цілу добірку власних робіт – аж 18 полотен. Я впевнена, вам, як і мені, захочеться затриматися біля них і роздивитися кожну частинку картини, аби віднайти найменші її компоненти.

Кременчуцька міська художня галерея працює: