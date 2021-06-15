У Кременчуці під колеса авто потрапив велосипедист

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 14-го червня, близько 16.00, у Кременчуці по проспекту Лесі Українки.

За попередньою інформацією, 20-річний водій автомобіля Renault Sandero зіткнувся із 10-річним велосипедистом.

Унаслідок ДТП дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Тривають слідчі дії. Поліція встановлює обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.