Псевдобанкіри знову «заробили» на довір'ї містян

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 248

Не зважаючи на численні перестороги правоохоронців, містяни продовжують втрачати гроші через «роботу» псевдобанкірів. Як повідомили в поліції, 63-річна мешканка Горішніх Плавнів втратила 712 гривень, які невідомі зняли з її банківської картки.

За даними правоохоронців, жінці зателефонувала невідома, представилась працівником банку і під приводом розблокування банківської картки отримала всю необхідну інформацію і в подальшому зняла з картки доступний залишок.

Правоохоронці вкотре наголошують на тому, що не варто довіряти незнайомцям і тим більше надавати в телефонній розмові конфіденційну інформацію.



