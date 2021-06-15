Помилуватися краєвидами Полтави в Minecraft: юні полтавці працюють над цікавим проєктом

За словами хлопців, для цього треба мати гарну уяву, адже будувати складні об’єкти з блоків не так вже й легко
Мешканці Полтави Юрій Галушко та Максим Постіл поступово відтворюють рідне місто в улюбленій комп’ютерній грі. За рік кропіткої праці вдалося перенести у віртуальність вулиці архітектурні споруди центральної частини міста та ще двох мікрорайонів – Алмазного та Мотелю.
В інтерв’ю виданню «Суспільне» хлопці розповіли, що намагаються відтворювати кожну деталь: дерева, стовпи, дорожні знаки. Навіть кінотеатр імені Котляревського зробили максимально реалістичним.
Юрій Галушко розповів, що на таке їх надихнув один американський ютубер:
Здебільшого для роботи хлопці використовують Google-панорами а також інші фотографії.
Максим Постіл додав, що відчуває неабияке задоволення, створюючи у Minecraft копію рідного міста. Підтримують його нове хобі й родичі.
Найближчим часом юні полтавці планують відтворити вулицю Європейську та мікрорайон Огнівка, а потім і решту міста.