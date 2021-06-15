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«Кремінь» проводить ребрендинг й вперше за 18 років змінює логотип

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 490

 

Заявки та пропозиції приймають до 20 червня

Футбольний клуб «Кремінь» оголошує конкурс на новий логотип команди. Адже у 2003 році був відновлений «Кремінь», з того часу команда має постійний логотип, який підкорегували лише у 2020 році - прибрав з емблеми приставку «м».

Всіх охочих запрошують приєднатися до розробки нового лого «Кременя». Розробляючи новий логотип варто враховувати:

  • Рік
  • Кольори: синій та білий
  • Назва команди

Надсилайте свої пропозиції до 20 червня на електронну адресу: filandrej191@gmail.com з позначкою «логотип «Кремінь». Автор найкращої пропозиції отримає цінний приз від футбольного клубу «Кремінь».

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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