«Кремінь» проводить ребрендинг й вперше за 18 років змінює логотип

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 490

Футбольний клуб «Кремінь» оголошує конкурс на новий логотип команди. Адже у 2003 році був відновлений «Кремінь», з того часу команда має постійний логотип, який підкорегували лише у 2020 році - прибрав з емблеми приставку «м».

Всіх охочих запрошують приєднатися до розробки нового лого «Кременя». Розробляючи новий логотип варто враховувати:

Рік

Кольори: синій та білий

Назва команди

Надсилайте свої пропозиції до 20 червня на електронну адресу: filandrej191@gmail.com з позначкою «логотип «Кремінь». Автор найкращої пропозиції отримає цінний приз від футбольного клубу «Кремінь».