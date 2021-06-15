Розмір соціальних виплат дітям з інвалідністю збільшать на 50%

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Підвищили виплати тим дітям, які отримали інвалідність внаслідок контакту з вибухонебезпечними предметами

Президент України 11 червня підписав Закон «Про внесення змін в статтю 2 закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо підвищення дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги» №1477-ІХ.

Так, документ передбачає збільшення виплат дітям з інвалідністю віком до 18 років на 50%, якщо інвалідність сталася внаслідок контакту з вибухонебезпечним предметом. Наявність такого зв’язку має встановлювати лікарсько-консультативна комісія у медичному закладі.