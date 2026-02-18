ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави» — рік роботи, рік дії, рік відповідальності.
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Військовослужбовця у Полтаві засудили за самовільне залишення частини

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 436

Військовому призначили 7 років і 1 місяць позбавлення волі 

У Полтаві суд призначив 7 років і 1 місяць ув’язнення військовослужбовцю за самовільне залишення частини в умовах воєнного стану. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Як встановив Подільський районний суд міста Полтави, солдат, мобілізований на особливий період, у травні 2025 року самовільно залишив місце служби та понад два місяці не виконував військові обов’язки, не маючи на це поважних причин.

Чоловік перебував на посаді курсанта навчального підрозділу та залишив територію військової частини, після чого проводив час на власний розсуд і не вживав жодних заходів для повернення на службу. Його дії припинили лише після затримання — у липні 2025 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У суді обвинувачений повністю визнав вину та щиро розкаявся. Суд кваліфікував його дії як самовільне залишення місця служби тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану.

Окремо суд врахував, що чоловік уже має вирок за інший тяжкий злочин — грабіж, за який раніше був засуджений до 7 років позбавлення волі. У результаті, за сукупністю кримінальних правопорушень, йому остаточно призначили покарання у вигляді 7 років і 1 місяця ув’язнення.

Строк відбування покарання рахують з 11 лютого 2026 року. 

Нагадаємо, що у Полтаві військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину, звільнили від відповідальності.

1
Автор: Катерина Животовська
Теги: СЗЧ судове рішення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх