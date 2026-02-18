Військовослужбовця у Полтаві засудили за самовільне залишення частини

У Полтаві суд призначив 7 років і 1 місяць ув’язнення військовослужбовцю за самовільне залишення частини в умовах воєнного стану. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Як встановив Подільський районний суд міста Полтави, солдат, мобілізований на особливий період, у травні 2025 року самовільно залишив місце служби та понад два місяці не виконував військові обов’язки, не маючи на це поважних причин.

Чоловік перебував на посаді курсанта навчального підрозділу та залишив територію військової частини, після чого проводив час на власний розсуд і не вживав жодних заходів для повернення на службу. Його дії припинили лише після затримання — у липні 2025 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У суді обвинувачений повністю визнав вину та щиро розкаявся. Суд кваліфікував його дії як самовільне залишення місця служби тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану.

Окремо суд врахував, що чоловік уже має вирок за інший тяжкий злочин — грабіж, за який раніше був засуджений до 7 років позбавлення волі. У результаті, за сукупністю кримінальних правопорушень, йому остаточно призначили покарання у вигляді 7 років і 1 місяця ув’язнення.

Строк відбування покарання рахують з 11 лютого 2026 року.

