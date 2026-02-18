У Градизьку на Полтавщині через паводок підтопило понад 20 домогосподарств

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 336

Уперше за останні десять–п’ятнадцять років у селищі Градизьк на Полтавщині зафіксували масштабне підтоплення. Після сильних опадів, що розпочалися вночі 15 лютого, вода зайшла на території приватних домоволодінь. Про це повідомляє видання Суспільне Полтава.

За словами начальника пожежно-рятувальної частини Андрія Чорнуха, підтоплення зазнали 22 домогосподарства. Вода швидко прибувала через поєднання різкого потепління, танення снігу та промерзлого ґрунту, який не встиг ввібрати вологу. Ситуацію ускладнив перехід снігу в дощ і подальше повторне зниження температури.

До ліквідації наслідків паводка залучили понад 60 людей та важку техніку, зокрема екскаватори, трактори й бульдозери. Фахівці відкачували воду з дворів і розчищали засмічення в трубах та на водопропускних ділянках, щоб пришвидшити відведення води.

Рятувальники зазначають, що найбільших збитків зазнали не житлові двори, а поля місцевих фермерів. Водночас підтоплення могло спричинити приховані ушкодження — зокрема фундаментів будинків і дорожнього покриття, оскільки вода під час замерзання розширюється.

Наразі вода зійшла, і, за попередніми оцінками, значних руйнувань підтоплення не завдало.

Нагадаємо, що через паводок на Полтавщині обмежили рух на трасі Н-31.



