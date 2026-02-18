У Горішніх Плавнях чоловіка засудили за систематичне знущання з дружини

Чоловікові заборонили наближатися до жінки та телефонувати їй

У Горішніх Плавнях судили чоловіка, який систематично знущався зі своєї дружини. Про це стало відомо із вироку Горішньоплавнівського міського суду від 13 лютого.

За даними справи, упродовж листопада 2022 — жовтня 2023 року чоловік неодноразово кривдив дружину. Зокрема, ображав, погрожував фізичною розправою, принижував, а також пошкодив майно — відбив дверну ручку, зламав дзвоник і дверне вічко.

Раніше його вже притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Суд кілька разів визнавав його винним за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративне правопорушення та виносив термінові заборонні приписи.

У суді обвинувачений визнав вину повністю, погодився на скорочений розгляд справи та заявив, що розкаюється.

Суд призначив йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі, але звільнив від відбування з випробуванням на 2 роки. Крім того, суд застосував обмежувальні заходи на три місяці:

заборонив наближатися до місця проживання потерпілої ближче ніж на 100 метрів;

заборонив телефонувати, листуватися чи контактувати з нею будь-яким способом.

