Полтавця підозрюють у систематичному насильстві над 81-річною матір’ю

У Полтаві слідчі повідомили про підозру 56-річному чоловікові та відкрили кримінальне провадження за фактом систематичного домашнього насильства щодо 81-річної матері. Дії фігуранта кваліфікували за ст. 126-1 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Головного управляння Національної поліції у Полтавській області.

Наприкінці грудня до Полтавського районного управління поліції звернулася літня жінка із заявою про домашнє насильство з боку сина. Працівники сектору протидії домашньому насильству встановили, що чоловік систематично вчиняв щодо матері фізичне та психологічне насильство, попри неодноразові попередження правоохоронців та застосування адміністративних заходів.

Як повідомили в секторі протидії домашньому насильству, з кривдником неодноразово проводили профілактичну роботу та попереджали його про кримінальну відповідальність. За рішенням суду чоловік уже відбув 15 діб адміністративного арешту, однак після цього продовжив порушувати закон, через що правоохоронці ізолювали їх одне від одного.

До справи залучені соціальні служби для надання допомоги жінці та проведення корекційної роботи з її сином.

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу. Потерпіла перебуває у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства.

У поліції також повідомили, що з початку року Полтавське районне управління поліції склало 33 адміністративні протоколи за фактами домашнього насильства та винесло 37 термінових заборонних приписів строком до 10 днів. Крім того, судами ухвалено три обмежувальні приписи з тривалою забороною контакту з потерпілими.

