У Кременчуці попрощалися із загиблим захисником України Сергієм Огирем

Сьогодні, 12 лютого, у Кременчуці відбулося прощання із загиблим захисником України Сергієм Огирем.
Він народився 29 липня 1974 року та все життя прожив у Кременчуці. Навчався у гімназії № 16, закінчив Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. У цивільному житті працював на підприємствах «Кварц» і ПРАТ «Гірник».
Сергій Огір служив у лавах Збройних сил України за мобілізацією у званні старшого солдата, обіймав посаду водія-електрика. За словами колеги, він добре розбирався в техніці та займався ремонтом обладнання під час служби.
Захисник помер 29 січня 2026 року поблизу села Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області внаслідок гострої серцевої недостатності.
У 51-річного захисника залишились дружина та донька. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
