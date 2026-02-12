У Кременчуці попрощалися із загиблим захисником України Сергієм Огирем

Сьогодні, 12 лютого, у Кременчуці відбулося прощання із загиблим захисником України Сергієм Огирем.

Він народився 29 липня 1974 року та все життя прожив у Кременчуці. Навчався у гімназії № 16, закінчив Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. У цивільному житті працював на підприємствах «Кварц» і ПРАТ «Гірник».

Сергій Огір служив у лавах Збройних сил України за мобілізацією у званні старшого солдата, обіймав посаду водія-електрика. За словами колеги, він добре розбирався в техніці та займався ремонтом обладнання під час служби.

«З ним було приємно працювати. Він був відповідальним і добрим. Завжди звертався лагідно до всіх. Шкода, що йдуть від нас найкращі хлопці. Ми будемо памʼятати його», — згадує колега Тетяна.

Захисник помер 29 січня 2026 року поблизу села Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області внаслідок гострої серцевої недостатності.

У 51-річного захисника залишились дружина та донька. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.