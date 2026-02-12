Ситуація на 3 з 10: як Кременчук «пережив» цьогорічну ожеледицю

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 99

На дорогах міста сталися одиничні аварії із потерпілими. А от травматизму серед пішоходів було куди більше

Вже два тижні Кременчук потерпає від ожеледі. Так після вечірнього дощу 27 січня наступного ранку місто скувала крига — дороги та тротуари перетворилися на каток, і пересуватися як транспортом, так і пішки стало доволі проблематично. До кінця дня ситуація дещо покращилася, проте за кілька днів усе повторилося знов — усе так само лишалося вкритим шаром льоду.

Як жило місто під час ожеледиці — читайте далі.

Ожеледь і дороги

Комунальники міста звітували, що вони зважали на прогноз і вже вночі виїжджали посипати дороги. Проте не впоралися з цим повністю — автошляхи замерзали швидко, тож на деякі ділянки міста техніка просто не встигла доїхати. Зокрема, через це правоохоронцям довелося перекривати дороги — підйом вулицею Європейською, перехрестя Автокразівського бульвару та вулиці Гранітної. Обмежили також рух з боку вулиці Хорольської, Водоканалу та Автокразівського бульвару.

Відповідно, через це збільшилася кількість аварій. До прикладу, на тій же Європейській зіткнулися автівка та трактор, який посипав дорогу від ожеледиці.

Про загальну обстановку щодо дорожньо-транспортних пригод у цей період запитуємо у пресслужби батальйону патрульної поліції міста.

Пресофіцерка патрульної поліції Олена Власенко у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» порівняла кількість аварій під час ожеледиці та за тиждень до цього.

За тиждень із 20 по 27 січня у місті сталися 9 аварій — це саме ті, які реєстрували патрульні, бо деякі водії ще можуть оформлювати їх самостійно через європротокол. А от у перший день ожеледиці лише за день на дорогах сталися 9 аварій. Не на всі ми виїздили — частину водії так само оформили європротоколом, — зазначає пресофіцерка.

Так само збільшення аварій на дорогах підтверджує і пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За час ожеледі на дорогах аварій стало в рази більше. Але там зазвичай механічні пошкодження автомобілів. Щоб були потерпілі — це одиничні випадки, — додає пресофіцерка.

Ожеледь і травматизм

Проте якщо під час аварій випадки травматизму одиничні, цього не скажеш про пішоходів.

Травмпункт у Кременчуці працює при лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Тож ми направили їм запит, аби дізнатися, скільки містян до них звернулися за допомогою у дні ожеледиці.

За даними медиків, у перші дні ожеледиці в місті до травматологічного відділення звернулися 84 пацієнти.

Травми, які лікарі найчастіше фіксували у пацієнтів за цей час, такі:

переломи гомілки;

переломи плеча;

переломи шийки стегна;

забої;

садна м’яких тканин;

травматичні вивихи суглобів;

розтягнення зв’язок.

Станом на 10 лютого у травматологічному відділенні лікарні перебували 30 пацієнтів із травмами, отриманими внаслідок ожеледиці. Як нам стало відомо із цієї ж відповіді на запит, загалом у травматологічному відділенні 50 ліжок. Тобто, як бачимо, більша частина пацієнтів отримала травми саме внаслідок ожеледиці.

Ожеледь і влада

Сьогодні, 12 лютого, міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконкому взявся коментувати те, як місто справилося із ожеледицею.

Поставлю 3 бали із 10, — констатував мер.

Міський голова визнав, що ані керуючі компанії, ані виконком не спрацювали так як потрібно, аби покращити для містян можливість пересуватися у цей час. Проте сьогодні він доручив відповідним управлінням і надалі контролювати це питання. Адже попри відлигу вдень, на вечір температура повітря знов зменшуватиметься, тож вода на дорогах та тротуарах знов перетвориться на лід.

Ці два тижні показали просту річ: ожеледиця для кременчуківців — це не лише незручність, а й реальні травми, розбиті автівки та щоденний страх впасти дорогою на роботу чи в магазин. Ожеледь у місті починає поступово відтавати, але питання лишається відкритим — чи стане цей досвід уроком для влади на майбутнє.