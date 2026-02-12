ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук

Ситуація на 3 з 10: як Кременчук «пережив» цьогорічну ожеледицю

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 99

 

На дорогах міста сталися одиничні аварії із потерпілими. А от травматизму серед пішоходів було куди більше

Вже два тижні Кременчук потерпає від ожеледі. Так після вечірнього дощу 27 січня наступного ранку місто скувала крига — дороги та тротуари перетворилися на каток, і пересуватися як транспортом, так і пішки стало доволі проблематично. До кінця дня ситуація дещо покращилася, проте за кілька днів усе повторилося знов — усе так само лишалося вкритим шаром льоду.

Кременчук скувала ожеледь: у місті перекрили кілька ділянок доріг

Як жило місто під час ожеледиці — читайте далі.

Ожеледь і дороги

Комунальники міста звітували, що вони зважали на прогноз і вже вночі виїжджали посипати дороги. Проте не впоралися з цим повністю — автошляхи замерзали швидко, тож на деякі ділянки міста техніка просто не встигла доїхати. Зокрема, через це правоохоронцям довелося перекривати дороги — підйом вулицею Європейською, перехрестя Автокразівського бульвару та вулиці Гранітної. Обмежили також рух з боку вулиці Хорольської, Водоканалу та Автокразівського бульвару. 

 

Відповідно, через це збільшилася кількість аварій. До прикладу, на тій же Європейській зіткнулися автівка та трактор, який посипав дорогу від ожеледиці.

 

Про загальну обстановку щодо дорожньо-транспортних пригод у цей період запитуємо у пресслужби батальйону патрульної поліції міста.

Пресофіцерка патрульної поліції Олена Власенко у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» порівняла кількість аварій під час ожеледиці та за тиждень до цього.

За тиждень із 20 по 27 січня у місті сталися 9 аварій — це саме ті, які реєстрували патрульні, бо деякі водії ще можуть оформлювати їх самостійно через європротокол. А от у перший день ожеледиці лише за день на дорогах сталися 9 аварій. Не на всі ми виїздили — частину водії так само оформили європротоколом, — зазначає пресофіцерка.

Так само збільшення аварій на дорогах підтверджує і пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За час ожеледі на дорогах аварій стало в рази більше. Але там зазвичай механічні пошкодження автомобілів. Щоб були потерпілі — це одиничні випадки, — додає пресофіцерка.

Ожеледь і травматизм

Проте якщо під час аварій випадки травматизму одиничні, цього не скажеш про пішоходів. 

Травмпункт у Кременчуці працює при лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Тож ми направили їм запит, аби дізнатися, скільки містян до них звернулися за допомогою у дні ожеледиці.

 

За даними медиків, у перші дні ожеледиці в місті до травматологічного відділення звернулися 84 пацієнти. 

Травми, які лікарі найчастіше фіксували у пацієнтів за цей час, такі:

  • переломи гомілки;
  • переломи плеча;
  • переломи шийки стегна;
  • забої;
  • садна м’яких тканин;
  • травматичні вивихи суглобів;
  • розтягнення зв’язок.

 

Станом на 10 лютого у травматологічному відділенні лікарні перебували 30 пацієнтів із травмами, отриманими внаслідок ожеледиці. Як нам стало відомо із цієї ж відповіді на запит, загалом у травматологічному відділенні 50 ліжок. Тобто, як бачимо, більша частина пацієнтів отримала травми саме внаслідок ожеледиці.

Ожеледь і влада

Сьогодні, 12 лютого, міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконкому взявся коментувати те, як місто справилося із ожеледицею.

Поставлю 3 бали із 10, — констатував мер.

Міський голова визнав, що ані керуючі компанії, ані виконком не спрацювали так як потрібно, аби покращити для містян можливість пересуватися у цей час. Проте сьогодні він доручив відповідним управлінням і надалі контролювати це питання. Адже попри відлигу вдень, на вечір температура повітря знов зменшуватиметься, тож вода на дорогах та тротуарах знов перетвориться на лід.

Ці два тижні показали просту річ: ожеледиця для кременчуківців — це не лише незручність, а й реальні травми, розбиті автівки та щоденний страх впасти дорогою на роботу чи в магазин. Ожеледь у місті починає поступово відтавати, але питання лишається відкритим — чи стане цей досвід уроком для влади на майбутнє.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: ожеледиця травматизм
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх