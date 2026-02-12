У п'ятницю Кременчук прощатиметься із військовим Анатолієм Сліпком

У п’ятницю, 13 лютого, у Кременчуці прощатимуться із померлим військовослужбовцем Анатолієм Сліпком. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що Анатолій Сліпко — вірний син та люблячий чоловік, випускник Кременчуцького ліцею № 17 — помер 30 січня 2026 року.
Прощання та поховання захисника відбудеться завтра, 12 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
