У Полтаві вперше виплатять гроші військовому, який повернувся з російського полону

Сьогодні, 12:31

Полтавська громада спрямувала 2 млн 176 тис. грн на підтримку військовослужбовців та їхніх родин. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Про це повідомила виконувачка обовʼязків міського голови міста Полтави Катерина Ямщикова.

Вперше в громаді запровадили новий вид матеріальної підтримки — 50 тис. грн для військовослужбовця, який повернувся з російського полону.

Окрім цього, кошти розподілили за такими напрямами:

2 млн 20 тис. грн — одноразова допомога мобілізованим. По 10 тис. грн отримають 202 військових;

96 тис. грн — допомога учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. По 2 тис. грн передбачено для 48 осіб;

50 тис. грн — матеріальна допомога п’ятьом родинам на поховання загиблих захисників.

У міській раді наголосили, що підтримка захисників і захисниць, зокрема тих, хто пережив полон, є одним із пріоритетів громади.

Нагадаємо, що під час 71 обміну віськовополоненими, який аідбувся 5 лютого, з полону повернулися четверо захисників із Полтавської області, з них двоє — з Кременчуччини.



