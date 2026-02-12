У Полтаві вперше виплатять гроші військовому, який повернувся з російського полону

Полтавська громада спрямувала 2 млн 176 тис. грн на підтримку військовослужбовців та їхніх родин. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Про це повідомила виконувачка обовʼязків міського голови міста Полтави Катерина Ямщикова.
Вперше в громаді запровадили новий вид матеріальної підтримки — 50 тис. грн для військовослужбовця, який повернувся з російського полону.
Окрім цього, кошти розподілили за такими напрямами:
У міській раді наголосили, що підтримка захисників і захисниць, зокрема тих, хто пережив полон, є одним із пріоритетів громади.
Нагадаємо, що під час 71 обміну віськовополоненими, який аідбувся 5 лютого, з полону повернулися четверо захисників із Полтавської області, з них двоє — з Кременчуччини.
