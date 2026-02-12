ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині за рік склали понад 4,3 тисячі протоколів за нетверезе водіння

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 76

 У 2025 році правоохоронці зафіксували понад 138 тисяч випадків керування транспортом у стані сп’яніння по всій Україні. На Полтавщині за цей період склали 4 345 відповідних протоколів

Упродовж 2025 року на Полтавщині правоохоронці склали 4 345 адміністративних протоколів за керування транспортом у стані сп’яніння. Про це повідомляє Опендатабот.

Загалом по Україні Національна поліція зафіксувала 138 047 випадків нетверезого водіння за ст. 130 КУпАП. Це на 8% менше, ніж у 2024 році. Аналітики зазначають, що кількість таких правопорушень уперше за останні п’ять років зменшилася.

Водночас тенденція зниження не є загальнонаціональною. У чотирьох регіонах кількість нетверезих водіїв зросла: на Рівненщині — на 19%, Хмельниччині — на 18%, Харківщині — на 8,5% та в Запорізькій області — на 3%.

 

Найбільше протоколів за керування у стані сп'яніння торік зафіксували в Дніпропетровській області — 13 519 випадків. До трійки антилідерів також увійшли Харківська (12 095) та Одеська (11 543) області. Найменше таких порушень виявили на Херсонщині — 1 138 випадків, у Чернівецькій (1 596) та Івано-Франківській (1 897) областях.

Крім адміністративної відповідальності, у 2025 році Генеральна прокуратура відкрила 1 044 кримінальні провадження за ст. 286-1 ККУ щодо нетверезого водіння. До суду дійшло 59% цих справ.

За даними правоохоронців, торік кожна 40-ва ДТП із загиблими або травмованими сталася з вини п’яних водіїв. Унаслідок таких аварій загинули 73 людини, ще 857 отримали травми.

Нагадаємо, що торік на Полтавщині притягнули до відповідальності понад 220 корупціонерів.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: штрафи нетверезий водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх