На Полтавщині за рік склали понад 4,3 тисячі протоколів за нетверезе водіння

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 76

У 2025 році правоохоронці зафіксували понад 138 тисяч випадків керування транспортом у стані сп’яніння по всій Україні. На Полтавщині за цей період склали 4 345 відповідних протоколів

Упродовж 2025 року на Полтавщині правоохоронці склали 4 345 адміністративних протоколів за керування транспортом у стані сп’яніння. Про це повідомляє Опендатабот.

Загалом по Україні Національна поліція зафіксувала 138 047 випадків нетверезого водіння за ст. 130 КУпАП. Це на 8% менше, ніж у 2024 році. Аналітики зазначають, що кількість таких правопорушень уперше за останні п’ять років зменшилася.

Водночас тенденція зниження не є загальнонаціональною. У чотирьох регіонах кількість нетверезих водіїв зросла: на Рівненщині — на 19%, Хмельниччині — на 18%, Харківщині — на 8,5% та в Запорізькій області — на 3%.

Найбільше протоколів за керування у стані сп'яніння торік зафіксували в Дніпропетровській області — 13 519 випадків. До трійки антилідерів також увійшли Харківська (12 095) та Одеська (11 543) області. Найменше таких порушень виявили на Херсонщині — 1 138 випадків, у Чернівецькій (1 596) та Івано-Франківській (1 897) областях.

Крім адміністративної відповідальності, у 2025 році Генеральна прокуратура відкрила 1 044 кримінальні провадження за ст. 286-1 ККУ щодо нетверезого водіння. До суду дійшло 59% цих справ.

За даними правоохоронців, торік кожна 40-ва ДТП із загиблими або травмованими сталася з вини п’яних водіїв. Унаслідок таких аварій загинули 73 людини, ще 857 отримали травми.

Нагадаємо, що торік на Полтавщині притягнули до відповідальності понад 220 корупціонерів.