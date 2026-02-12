Скарбниця литовських народних казок — для українських дітей у Литві

У Маріямполі (Литва) українською мовою видали та передали до шкіл двотомник «Сказки та оповідки Литви». Книги отримали освітні заклади Маріямпольського самоуправління. Про це повідомили ініціатори проєкту.

До видання увійшли відомі литовські народні казки — зокрема «Егле — королева вужів», «Золота зірка», «Лисиця і вовк» та інші. Антологію підготували на українській літературній мові.

Автори двотомника — мешканці Кременчука Володимир Шевченко та Андрій Мельник. За їх словами, мета видання — підтримати культурний діалог між українцями та литовцями та зробити литовську народну творчість доступною для українських дітей як у Литві, так і в Україні.

За ініціативи Ротарі-клубу Маріямполя у співпраці з Маріямпольським самоврядуванням до навчальних закладів передали 11 комплектів книг. Їх отримали прогімназії, початкова школа «Саулес» та багатофункціональний центр-школа «Жібуреліо».

Кожен комплект складається із двох томів. Упорядники зазначають, що через казки прагнули познайомити дітей із литовською культурою, традиціями та фольклором.

— У цих історіях живуть дружба і відданість, сміливість і шляхетність, шанування ближнього — цінності, що є універсальними та зрозумілими кожному, незалежно від країни чи мови. Саме вони творять духовне єднання народів, — зазначив Андрій Мельник.