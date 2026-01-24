Ідеальна дружина, війна і будинок «Слово»: що кременчуківцям почитати на вихідних

Карма Браун «Рецепт ідеальної дружини»

Молоде подружжя Гейлів переїздить з Мангеттена до невеликого містечка, аби розпочати щасливе сімейне життя. Але на новому місці інтереси Еліс та її чоловіка Нейта розходяться: він хоче дитину, а вона — розібратися з собою. Згодом у новому-старому домі Еліс натрапляє націкаву знахідку: кулінарну книгу, що належала попередній господині будинку — Неллі Мердок. Відтак жінка дізнається про життя, яке вирувало тут у 1950-х роках: про дружбу, стосунки та жіночі обов’язки, що були нав’язані суспільством і вимагали «правильної» поведінки від кожної.

Проте, гортаючи сторінки з рецептами, які навчають готувати смачні кекси та бути ідеальною дружиною, Еліс найбільше прагне знайти лише один: як не піддаватися впливу оточення та залишатися собою.