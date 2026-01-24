ГО "Захист держави"
Культура, Кременчук

Ідеальна дружина, війна і будинок «Слово»: що кременчуківцям почитати на вихідних

Сьогодні, 13:16 Переглядів: 1

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Карма Браун «Рецепт ідеальної дружини»

Молоде подружжя Гейлів переїздить з Мангеттена до невеликого містечка, аби розпочати щасливе сімейне життя. Але на новому місці інтереси Еліс та її чоловіка Нейта розходяться: він хоче дитину, а вона — розібратися з собою. Згодом у новому-старому домі Еліс натрапляє націкаву знахідку: кулінарну книгу, що належала попередній господині будинку — Неллі Мердок. Відтак жінка дізнається про життя, яке вирувало тут у 1950-х роках: про дружбу, стосунки та жіночі обов’язки, що були нав’язані суспільством і вимагали «правильної» поведінки від кожної.

Проте, гортаючи сторінки з рецептами, які навчають готувати смачні кекси та бути ідеальною дружиною, Еліс найбільше прагне знайти лише один: як не піддаватися впливу оточення та залишатися собою.

Володимир Куліш «Слово про будинок "Слово"»

Це спогади Володимира Куліша, сина драматурга Миколи Куліша. На сторінках цієї книжки можна поглянути на приватне життя одного з найталановитіших поколінь української літератури — мешканців харківського будинку «Слово» — на початку 30-х років минулого століття.
Ви дізнаєтесь, що, наприклад, Микола Хвильовий пізно вночі любив кататися на ковзанці, а тоді йшов писати. Валер’ян Підмогильний, тихий і скромний, мав велосипед «Україна», на якому давав покататись, але завжди нагадував, щоб його не зламали і повернули.

  

 

Ірена Карпа «Він повертається в неділю»

Море, сосни, полин, розмарин — запах Криму чи Провансу? Наскільки далекі степи Миколаївщини й узбережжя Нормандії?
Архітекторка спокійно Віра живе в Парижі із чоловіком-французом і дочкою, аж поки її не будить дзвінок: «Ти що, спиш?! Там Київ і Харків бомблять!». Атовець Атрей полишає мирний Амстердам, щоб знову захищати Україну. А школярка Матільда з Бургудії зустрічає дивного чоловіка, що винаймає будинок у її родичів.
Щирість і таємниці, радість і біль, дружба, кохання і втрати — намагання знайти й зберегти себе у вирі подій.
Автор: Руслана Горгола
