У Кременчуці просять дозволити ветеранам безкоштовний проїзд без паперового посвідчення

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 437

Депутатка Гориславець просить повпливати на перевізників, аби ті лояльніше ставитися до учасників бойових дій

У Кременчуці порушили питання безоплатного проїзду ветеранів війни у міському транспорті без обов’язкового паперового посвідчення. Із відповідним депутатським запитом учора, 23 січня, на сесії міськради виступила депутатка Лариса Гориславець.

Вона розповіла, що днями стала свідкою ситуації, коли водій маршрутного таксі відмовив у безоплатному проїзді чоловікові з інвалідністю — учаснику бойових дій. Чоловік показав паперовий витяг із реєстру, однак водій вимагав посвідчення встановленого зразка. У результаті пасажири переконали водія дозволити ветеранові проїхати безкоштовно.

За словами депутатки, подібні випадки трапляються не вперше. Вона зазначила, що посвідчення учасника бойових дій люди часто отримують із затримкою — інколи через кілька місяців, тоді як витяг із реєстру або електронне посвідчення в застосунку «Дія» доступні значно швидше.

Депутатка запропонувала міській владі провести роз’яснювальну роботу з перевізниками та внести зміни до положення про користування пільговим транспортом. Зокрема — дозволити підтвердження пільг електронними документами і врахувати перехідний період, коли ветерани ще не мають паперових посвідчень.

Колеги-депутати підтримали запит Лариси Гориславець, а міський голова Кременчуці Віталій Малецький доручив управлінню транспорту провести додаткову роботу з перевізниками, аби ті більш гнучко підходили до надання пільг учасникам бойових дій.

