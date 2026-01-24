ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна, Соціальний захист

У Кременчуці просять дозволити ветеранам безкоштовний проїзд без паперового посвідчення

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 437

 

Депутатка Гориславець просить повпливати на перевізників, аби ті лояльніше ставитися до учасників бойових дій

У Кременчуці порушили питання безоплатного проїзду ветеранів війни у міському транспорті без обов’язкового паперового посвідчення. Із відповідним депутатським запитом учора, 23 січня, на сесії міськради виступила депутатка Лариса Гориславець.

Вона розповіла, що днями стала свідкою ситуації, коли водій маршрутного таксі відмовив у безоплатному проїзді чоловікові з інвалідністю — учаснику бойових дій. Чоловік показав паперовий витяг із реєстру, однак водій вимагав посвідчення встановленого зразка. У результаті пасажири переконали водія дозволити ветеранові проїхати безкоштовно.

За словами депутатки, подібні випадки трапляються не вперше. Вона зазначила, що посвідчення учасника бойових дій люди часто отримують із затримкою — інколи через кілька місяців, тоді як витяг із реєстру або електронне посвідчення в застосунку «Дія» доступні значно швидше.

Депутатка запропонувала міській владі провести роз’яснювальну роботу з перевізниками та внести зміни до положення про користування пільговим транспортом. Зокрема — дозволити підтвердження пільг електронними документами і врахувати перехідний період, коли ветерани ще не мають паперових посвідчень.

Колеги-депутати підтримали запит Лариси Гориславець, а міський голова Кременчуці Віталій Малецький доручив управлінню транспорту провести додаткову роботу з перевізниками, аби ті більш гнучко підходили до надання пільг учасникам бойових дій. 

Нагадаємо, торік ми писали про те, що у Кременчуці військовослужбовцю ледь не відмовили у безоплатному проїзді, бо вінпред'явив посвідчення ветерана в «Дії».

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: проїзд ветерани війни учасники бойових дій посвідчення водія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх