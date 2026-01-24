На Полтавщині державі та громадам повернули майже 3 тисячі гектарів землі

Суди задовольнили позови прокурорів більш ніж на 300 мільйонів гривень

Упродовж 2025 року прокурори Полтавщини через суди домоглися повернення державі та громадам майже 3 тисяч гектарів земель, які перебували в незаконному володінні або користуванні. Про це повідомили у пресслужбі Полатвської обласної прокуратури.

Відомо, що упродовж минулого року суди задовольнили позовні вимоги прокурорів на суму понад 300 мільйонів гривень. Йдеться про землі лісогосподарського, історико-культурного призначення, водного фонду, а також про заборгованість зі сплати орендної плати за користування землями комунальної власності.

Зокрема, за позовом Полтавської обласної прокуратури в інтересах Полтавської облвійськадміністрації у державну власність повернули 70 га земель лісового фонду. Це дозволило запобігти їх використанню не за цільовим призначенням.

Крім того, за позовом Миргородської окружної прокуратури Гоголівській селищній раді повернули понад 90 га землі, якою незаконно користувалося одне з товариств області.

