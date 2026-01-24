ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Не прийшов за повісткою, бо погіршився стан здоров'я: на Полтавщині судили ще одного чоловіка за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 106

 

Суд призначив три роки ув’язнення, проте змінив вирок на іспитовий строк

На Полтавщині судили ще одного чоловіка за ухилення від мобілізації. Про це йдеться у вироку Лохвицького районного суду від 21 січня 2026 року.

У матеріалах справи йдеться, що чоловік перебував на військовому обліку та за висновком військово-лікарської комісії був придатним до служби. У червні 2025 року він відмовився отримати повістку та не з’явився до територіального центру комплектування у визначений час для відправлення до бойової військової частини. Поважних причин для неявки він не мав.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Він пояснив, що після проходження ВЛК його стан здоров’я погіршився, однак офіційно лікарняний він не оформлював. Також чоловік повідомив, що допомагає родинам синів, які нині служать у ЗСУ та Нацгвардії, а наприкінці 2025 року отримав відстрочку від мобілізації у зв’язку з бронюванням за місцем роботи.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому 3 роки ув'язнення. Проте на підставі с. 75 ККУ вирок обвинуваченому змінили на 1 рік іспитового строку.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік утік під час перевезення до пункту збору, тим самим ухилився від мобілізації.

