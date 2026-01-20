ГО "Захист держави"
Полтавщина, Війна

Чоловік утік під час перевезення до пункту збору, ухилившись від мобілізації: суд призначив 3 роки позбавлення волі

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 225

 

«Умовний термін» не є підставою для отримання відстрочки — чоловік лишається військовозобов’язаним та підлягає призову під час мобілізації

Чутівський районний суд Полтавської області визнав винним військовозобов’язаного в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Відповідне рішення у судовій справі № 550/1219/25 оприлюднене в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Як встановив суд, чоловік перебував на військовому обліку, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до проходження військової служби. 11 липня 2025 року він отримав мобілізаційне розпорядження та повістку на відправку до Збройних Сил України, а також був офіційно попереджений про відповідальність у разі неявки. Попри це, під час прямування до пункту збору військовозобов’язаний самовільно залишив транспортний засіб та зник, фактично ухилившись від відправки до військової частини.

Дії обвинуваченого Чутівський районний суд кваліфікував за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Вину чоловік визнав повністю та щиро розкаявся. 15 січня суд призначив йому покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі, звільнивши засудженого від його відбування з випробуванням строком на 2 роки. На цей період на нього покладено обов’язки перебувати під наглядом органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу.

Зазначимо, що стаття 335 КК України передбачає покарання у вигляді від 3-х до 5-ти років позбавлення волі. То ж суд призначив мінімально можливе покарання за це правопорушення.

У Полтавському обласному ТЦК та СП наголошують, що «умовний термін» не є підставою для отримання відстрочки — чоловік лишається військовозобов’язаним та підлягає призову під час мобілізації. То ж засудженого можуть повторно призвати на військову службу за мобілізацією, а пробаційний нагляд за ним у такому випадку здійснюватиме командир військової частини.

Чи можуть засуджених ухилянтів після відбуття покарання мобілізувати до лав ЗСУ

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» раніше в інтерв’ю з начальником служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Романом Істоміним запитував, чи можуть мобілізувати тих, хто вже отримав за ухилення від мобілізації «умовне покарання» — відтермінування позбавлення волі з «випробувальним строком»?

— Так, можуть. Як накладання штрафу, так і умовне покарання не є підставою для відстрочки від призову. А стаття 336 ККУ не вважається важкою, за якими неможливо призиватися на військову службу за мобілізацією чи на контракт.

Крім того, мобілізованим може бути й той військовозобов’язаний, який, наприклад, у 2022 році був позбавлений волі строком на рік за статтею 336 ККУ, відбув покарання та звільнився. Така людина може бути призвана за мобілізацією. Тобто засудження жодним чином не впливає на виконання громадянином обов’язку по захисту України. Єдиний нюанс, якщо говорити про «умовний» строк, то такий засуджений громадянин стає на облік в органах пробації МВС, і у випадку повторного порушення закону, зокрема й мобілізаційного законодавства, він буде відправлений для реального відбуття призначеного терміну покарання до місць позбавлення волі, — пояснив Роман Істомін.

Автор: Віктор Крук
