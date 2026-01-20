Чоловік утік під час перевезення до пункту збору, ухилившись від мобілізації: суд призначив 3 роки позбавлення волі

«Умовний термін» не є підставою для отримання відстрочки — чоловік лишається військовозобов’язаним та підлягає призову під час мобілізації

Чутівський районний суд Полтавської області визнав винним військовозобов’язаного в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Відповідне рішення у судовій справі № 550/1219/25 оприлюднене в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Як встановив суд, чоловік перебував на військовому обліку, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до проходження військової служби. 11 липня 2025 року він отримав мобілізаційне розпорядження та повістку на відправку до Збройних Сил України, а також був офіційно попереджений про відповідальність у разі неявки. Попри це, під час прямування до пункту збору військовозобов’язаний самовільно залишив транспортний засіб та зник, фактично ухилившись від відправки до військової частини.

Дії обвинуваченого Чутівський районний суд кваліфікував за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Вину чоловік визнав повністю та щиро розкаявся. 15 січня суд призначив йому покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі, звільнивши засудженого від його відбування з випробуванням строком на 2 роки. На цей період на нього покладено обов’язки перебувати під наглядом органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу.

Зазначимо, що стаття 335 КК України передбачає покарання у вигляді від 3-х до 5-ти років позбавлення волі. То ж суд призначив мінімально можливе покарання за це правопорушення.

У Полтавському обласному ТЦК та СП наголошують, що «умовний термін» не є підставою для отримання відстрочки — чоловік лишається військовозобов’язаним та підлягає призову під час мобілізації. То ж засудженого можуть повторно призвати на військову службу за мобілізацією, а пробаційний нагляд за ним у такому випадку здійснюватиме командир військової частини.

Чи можуть засуджених ухилянтів після відбуття покарання мобілізувати до лав ЗСУ

