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Чи можуть засуджених ухилянтів після відбуття покарання мобілізувати до лав ЗСУ

Вчора, 20:00 Переглядів: 577

 

В Міноборони дали відповідь на питання щодо можливості призову на військову службу під час мобілізації засудженого до позбавлення волі після відбуття ним покарання

Військовозобов’язані громадяни, яких засудили за ухиляння від мобілізації, все одно можуть бути призвані на військову службу після відбування покарання. Про це інформує «Судово-юридична газета».

Як повідомив заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України Марк Андрусяк, пункт 9 статті 14 Закону «Про військовий обов’язок та військову службу» покладає на комісії з питань приписки обов’язок по взяттю на військовий облік громадян, яких раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі до позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання (ред. – «умовний» строк).

За результатами медичного огляду громадянин України може бути взятий на військовий облік, попри те, що він раніше був засуджений за нетяжкий злочин.

Згідно з пунктом 4 статті 12 Кримінального кодексу, нетяжким злочином є діяння, за вчинення якого передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170 тисяч гривень) або позбавлення волі на строк не більше 5 років.

Виключенню з військового обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ред. – військкомати) підлягають громадяни України, які були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі статтею 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період) Кримінального кодексу України, покарання за скоєння цього злочину передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Тобто ухилення від призову на військову службу під час мобілізації вважається нетяжким злочином.

Тобто, якщо громадянин був засуджений до позбавлення волі за вчинення нетяжкого злочину і перебуває у військовому запасі, то він підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

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Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація Міноборони засуджений призов військкомат
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