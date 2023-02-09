Чи можуть призвати на військову службу по мобілізації осіб, знятих з військового обліку

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 278

Після вручення повістки людина має прийти до ТЦК та СП у встановлений час та дату

Мобілізація в Україні триває. Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію на чергових 90 днів – до 20 травня. Повістку можуть вручити будь-якому чоловіку у віці від 18 до 60 років. Повістки також отримують зняті з військового обліку особи. Чи законно це?

В українському законодавстві є два поняття: зняття з військового обліку та виключення з військового обліку.

І можливість призову на військову службу знятих та виключених із військового обліку громадян регулюється по-різному.

Вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі. У разі вручення повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутності факту відстрочки від призову. Цими питаннями займається безпосередньо призовна комісія.

Отже, після вручення повістки людина має прийти до ТЦК та СП у встановлений час та дату. За неявку до військкомату загрожує адміністративна відповідальність.

Зняті з військового обліку громадяни можуть бути призвані на службу у воєнний час за умови проходження медкомісії (ВЛК).

Щодо виключених з військового обліку, то вони не підпадають під категорію відстрочки й у деяких випадках можуть бути призвані на військову службу. Наприклад, якщо військовий був звільнений зі служби на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, його мобілізувати не можливо.

Однак якщо виключення з військового обліку внаслідок визнання непридатності до проходження військової служби до війни, його можуть викликати на ВЛК для повторного медичного огляду та перевірки стану здоров'я.

Якщо після проходження ВЛК таку особу визнають обмежено придатною до проходження служби, то це дає право ТЦК та СП призвати таку особу на військову службу по мобілізації.

Варто зазначити, що вручення повістки не означає мобілізації. У громадських місцях їх зазвичай вручають для звірки облікових даних військовозобов’язаних.