Хто має право на відстрочку від призову та що загрожує тим, хто ухиляється від мобілізації

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 258

В Україні триває загальна мобілізація, що введена через військове вторгнення росії. Мобілізації підлягають усі військовозобов’язані чоловіки призовного віку — від 18 до 60 років.

Право на відстрочку від призову під час мобілізації мають багатодітні батьки та деякі інші категорії громадян.

Про законні підстави отримати відстрочку від мобілізації під час брифінгу в Military Media Center розповів начальник Печерського РТЦК та СП міста Києва полковник Сергій Калугін.

— Відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» на законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, — зазначив він.

Це такі категорії громадян, які:

заброньовані на підприємствах, організаціях чи установах;

особи чиї близькі родичі мають І чи II групу інвалідності;

неповнолітні діти з інвалідністю та певним переліком хвороб;

опікуни осіб, які потребують постійного догляду відповідно до висновку лікарської комісії;

працівники та службовці ЗС України, Нацполіції, Нацгвардії України, ДПСУ та СБУ;

студенти денної та дуальної форми навчання.

Сергій Калугін додав, що громадяни, які мають трьох та більше неповнолітніх дітей теж мають право на відстрочку від призову.

Водночас вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК.

Що загрожує тим, хто ухиляється від призову під час мобілізації

Полковник Сергій Калугін під час брифінгу розповів, яка відповідальність загрожує тим чоловікам, які ухиляються від мобілізації.

— Покарання настає залежно від скоєного правопорушення. У разі якщо потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимоги до нього можуть бути доведені у присутності свідків, — наголосив він.

Сергій Калугін також додав, що особа, яка підлягає призову та відмовляється виконувати правила військового обліку може притягуватися до відповідальності згідно із законодавством України.

Якщо це ухилення від повістки для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність.

Якщо ж військовозобов’язаний прийшов звірку військово-облікових даних, медичну комісію для призову та уникнув відправки до лав Збройних Сил України у військову частину, то в такому разі настає вже кримінальна відповідальність.

Довідково:

Адміністративна відповідальність — це штрафи у розмірі від 510 до 1700 грн.

Кримінальна відповідальність — це відповідальність за ст. 336 Карного кодексу України «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період», яка передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком від 3 до 5 років.