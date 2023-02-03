«Таємничий світ венеційської маски»: сьогодні у кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка

Сьогодні, третього лютого, у Кременчуцькій міській галереї відбулося відкриття виставки венеціанських масок «Таємничий світ венеційської маски».
На виставці представлені оригінальні карнавальні маски з приватної колекції родини Сергія та Олени Горюновичів. Красу таємничих образів доповнили акварелі Оксани Бойко, виконані з натури під час подорожі Італією.
Захід розпочався з концерту авторської живої музики, потім Сергія Горюновича нагородили медаллю «За розбудову України» та Олену Горюнович - «За вірність національній ідеї»
а далі презентація продовжилася авторськими композиціями сім'ї Горюновичів.
За словами кременчуцького композитора і колекціонера венеціанських масок Сергія Горюновича, він з дружиною готувався до цього проєкту майже рік, чекаючи підходящого часу аби презентувати. Повна колекція складається із 80 масок, а у деяких з них, навіть, є свідоцтво.
До речі, сам композитор і колекціонер пан Сергій ніколи у Венеції не був і не бажає. За його словами, Венеція сама сьогодні завітала до Кременчука, а його улюблена країна — Україна.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер