«Таємничий світ венеційської маски»: сьогодні у кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 127

Сьогодні, третього лютого, у Кременчуцькій міській галереї відбулося відкриття виставки венеціанських масок «Таємничий світ венеційської маски».

На виставці представлені оригінальні карнавальні маски з приватної колекції родини Сергія та Олени Горюновичів. Красу таємничих образів доповнили акварелі Оксани Бойко, виконані з натури під час подорожі Італією.

Захід розпочався з концерту авторської живої музики, потім Сергія Горюновича нагородили медаллю «За розбудову України» та Олену Горюнович - «За вірність національній ідеї»

а далі презентація продовжилася авторськими композиціями сім'ї Горюновичів.

За словами кременчуцького композитора і колекціонера венеціанських масок Сергія Горюновича, він з дружиною готувався до цього проєкту майже рік, чекаючи підходящого часу аби презентувати. Повна колекція складається із 80 масок, а у деяких з них, навіть, є свідоцтво.

– Взагалі все почалося у 2011 році. Першу маску я купив у Польщі, вона називалася «Джокер». Потім, коли їхав додому з Польщі, через Львів, звісно, гуляв вулицями та побачив магазин «Муральське скло», випадково зайшов, а там було багато масок. Тоді ми заключили з директором цього магазина договір на поставку масок у Кременчук із Венеції й таким чином зав'язали спілкування. Тепер замовляємо маски, які нас зацікавили й нам надсилають, – розповів Сергій Горюнович.

До речі, сам композитор і колекціонер пан Сергій ніколи у Венеції не був і не бажає. За його словами, Венеція сама сьогодні завітала до Кременчука, а його улюблена країна — Україна.