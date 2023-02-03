У кінці робочого дня: про країну Берег Скарбів де знаходиться бактерія-гігант

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 183

Ви коли-небудь замислювалися, які неймовірні таємниці зберігає Намібія? Готовтеся бути враженими цікавими фактами про Намібію, включаючи покинуте місто Колманскоп і найбільшу у світі бактерію! Пориньте у це відео, щоб відкрити приховані чудеса однієї з найчарівніших країн Африки. Детальніше у відео від кременчужан:





Нагадаємо, що над проєктом «Українська інфографіка» працюють кременчужани: Олександр та Альона Семеняки й Тарас Ільїн.