У кінці робочого дня: про країну Берег Скарбів де знаходиться бактерія-гігант

Ви коли-небудь замислювалися, які неймовірні таємниці зберігає Намібія? Готовтеся бути враженими цікавими фактами про Намібію, включаючи покинуте місто Колманскоп і найбільшу у світі бактерію! Пориньте у це відео, щоб відкрити приховані чудеса однієї з найчарівніших країн Африки. Детальніше у відео від кременчужан:
Нагадаємо, що над проєктом «Українська інфографіка» працюють кременчужани: Олександр та Альона Семеняки й Тарас Ільїн.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер