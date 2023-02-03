У Кременчуцькій РВА розповіли про ситуацію з цінами на продукти харчування у районі

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 188 Коментарів: 1

Протягом тижня Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводило моніторинг цін на соціально значущі товари.

Про це на брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Ціни на більшість продуктів харчування, зокрема на м’ясні та молочні, в торговельних закладах Кременчуцького району залишаються стабільними. А ціни на деякі овочі потроху зростають, що пояснюється сезонним фактором. Зокрема дорожчає цибуля, морква та картопля, — зазначив Олег Лєднік.

Протягом тижня працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводили щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у магазинах найбільших торгівельних мереж — «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ» та «Ілона» та на автозаправках різних операторів.

Необґрунтованого завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено.

Варто нагадати, що у разі виявлення випадків необґрунтованого завищення цін можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби. Телефон Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.



