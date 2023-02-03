У Кременчуцькій РВА розповіли про ситуацію з цінами на продукти харчування у районі

Моніторинг цін на соціально значущі товари протягом тижня проводило районне управління Держпродспоживслужби
Протягом тижня Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводило моніторинг цін на соціально значущі товари.
Про це на брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Протягом тижня працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводили щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у магазинах найбільших торгівельних мереж — «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ» та «Ілона» та на автозаправках різних операторів.
Необґрунтованого завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено.
Варто нагадати, що у разі виявлення випадків необґрунтованого завищення цін можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби. Телефон Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер