У Кременчуцькій РВА розповіли про ситуацію з цінами на продукти харчування у районі

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Споживач

У Кременчуцькій РВА розповіли про ситуацію з цінами на продукти харчування у районі

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 188 Коментарів: 1

 

Моніторинг цін на соціально значущі товари протягом тижня проводило районне управління Держпродспоживслужби

Протягом тижня Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводило моніторинг цін на соціально значущі товари.

Про це на брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Ціни на більшість продуктів харчування, зокрема на м’ясні та молочні, в торговельних закладах Кременчуцького району залишаються стабільними. А ціни на деякі овочі потроху зростають, що пояснюється сезонним фактором. Зокрема дорожчає цибуля, морква та картопля, — зазначив Олег Лєднік.

Протягом тижня працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводили щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у магазинах найбільших торгівельних мереж — «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ» та «Ілона» та на автозаправках різних операторів.

Необґрунтованого завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено.

Варто нагадати, що у разі виявлення випадків необґрунтованого завищення цін можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби. Телефон Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: моніторинг цін Кременчуцька РВА Держпродспоживслужба
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 516
hunter:
Сьогодні, 19:00

Необґрунтованого завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено. smile


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 4 від 26 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

Всі pdf

Вверх