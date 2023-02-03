На Лубенщині викрали вантажівку

26 січня 50-річний чоловік повідомив до поліції, що у нього вкрали вантажівку КАМАЗ. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Поліція Лубенщини за кілька годин знайшла вантажівку, а разом із нею 38-річного мешканця Лубен, який раніше вже вчиняв аналогічні злочини. Чоловіка затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.
Триває досудове розслідування за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.
У разі визнання судом його вини, підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер