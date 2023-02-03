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Кременчук

На Раківці через рік замість знесених дерев обіцяють висадити нові

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 279

Видалили 68 аварійних дерев та кронували 93

На Раківці працівники КП «Благоустрій Кременчука» активно кронують та зносять дерева. 

Днями обрізка дерев на вул. Республіканській викликала бурхливі обговорення соцмережі. Одні містяни обурювались, що комунальники зносять гарні дерева, інші — бачать у цьому зиск, адже насадження ростуть вже багато років та дійсно можуть бути небезпечними.

 

У КП «Благоустрій Кременчука» повідомили, що кронування дерев та видалення  аварійних дерев проводять згідно з планом департаменту ЖКГ по вул. Республіканській, уздовж червоної лінії, зупинки «Вагонзавод» — ці дерева були справді аварійні та дуплисті.

«Через рік плануємо посадити нові дерева», — зазначили в повідомленні.

Згодом на сайті міської ради відзвітували, що цього тижня комунальники  видалили 68 аварійних дерев та проведено кронування і санітарну обрізку 93 дерев на вулицях Республіканська, Східна, Правобережна. На місці видалених аварійних та дуплистих дерев озеленювачі КП висадять нові. А  зрізану деревину — завозять до Пунктів Незламності.

 

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що згідно з затвердженою Програмою  діяльності та розвитку КП «Благоустрій Кременчука» у 2023 році на поточний ремонт зелених насаджень передбачено  37,5 млн гривень, на закупівлю посадкового матеріалу — 6,5 млн гривень. Всього у 2023 році на благоустрій міста має намір витратити 150,2 млн гривень. 

На благоустрій Кременчука у 2023 році планують витратити понад 150 млн гривень

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Автор: Олеся Данилова
Теги: Благоустрій Кременчука благоустрій Раківка дерева
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