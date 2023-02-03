На Раківці через рік замість знесених дерев обіцяють висадити нові

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На Раківці працівники КП «Благоустрій Кременчука» активно кронують та зносять дерева.

Днями обрізка дерев на вул. Республіканській викликала бурхливі обговорення соцмережі. Одні містяни обурювались, що комунальники зносять гарні дерева, інші — бачать у цьому зиск, адже насадження ростуть вже багато років та дійсно можуть бути небезпечними.

У КП «Благоустрій Кременчука» повідомили, що кронування дерев та видалення аварійних дерев проводять згідно з планом департаменту ЖКГ по вул. Республіканській, уздовж червоної лінії, зупинки «Вагонзавод» — ці дерева були справді аварійні та дуплисті.

« Через рік плануємо посадити нові дерева », — зазначили в повідомленні .

Згодом на сайті міської ради відзвітували, що цього тижня комунальники видалили 68 аварійних дерев та проведено кронування і санітарну обрізку 93 дерев на вулицях Республіканська, Східна, Правобережна. На місці видалених аварійних та дуплистих дерев озеленювачі КП висадять нові. А зрізану деревину — завозять до Пунктів Незламності.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що згідно з затвердженою Програмою діяльності та розвитку КП «Благоустрій Кременчука» у 2023 році на поточний ремонт зелених насаджень передбачено 37,5 млн гривень, на закупівлю посадкового матеріалу — 6,5 млн гривень. Всього у 2023 році на благоустрій міста має намір витратити 150,2 млн гривень.

На благоустрій Кременчука у 2023 році планують витратити понад 150 млн гривень