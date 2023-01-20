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На благоустрій Кременчука у 2023 році планують витратити більше 150 млн гривень

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 221

Поприбирають місто на 38 млн гривень, пообрізають дерев — на 37 млн гривень, а ще ремонтуватимуть зупинки громадського транспорту аж на 6 млн гривень

У 2023 році КП «Благоустрій Кременчука» планує витратити 150,2 млн гривень. Про це стало відомо з Програми діяльності та розвитку цього КП на 2022-2024 роки, зміни до якої були нещодавно ухвалені депутатами Кременчуцької міської ради.

У пояснювальній записці до документу сказано, що у 2022 році не всі заходи було профінансовано через брак коштів, тому ці витрати перенесли на поточний рік. Зокрема, у 2023 році придбають навісне обладнання за 1,6 млн гривень, облаштують укриття на території підприємства (0,4 млн гривень), 1 млн гривень витратять на благоустрій зелених зон та зон відпочинку (перелік не вказаний). Також майже 4 млн гривень піде на покриття боргів минулих років.

Перелік основних заходів благоустрою та витрат, запланованих на 2023 рік:

Утримання у належному санітарному стані площ, скверів, бульварів, демонтаж безхазяйного майна — 38,2 млн гривень

  • Поточний ремонт зелених насаджень — 37,5 млн гривень
  • Придбання транспортних засобів — 13,8 млн гривень
  • Закупівля посадкового матеріалу — 6,5 млн гривень
  • Утримання території Потоків — 5,6 млн гривень
  • Утримання та ремонт станцій перекачок зливових вод — 5,1 млн гривень
  • Поточний ремонт та утримання зупинок громадського транспорту — 4,6 млн гривень
  • Видалення аварійних дерев протягом доби — 4,4 млн гривень
  • Розчищення водовідних каналів — 3,9 млн гривень
  • Утримання та поточний ремонт фонтанів -3,3 млн гривень
  • Будівництво скверу у 101 кварталі, б.10 - 3 млн гривень
  • Капремонт зупинок громадського транспорту — 1,2 млн гривень

Крім того, на утримання скверу Олега Бабаєва планують витратити 700 тис. гривень на рік, на оформлення міста під час свят — 804 тис. гривень, на придбання та встановлення новорічних вуличних прикрас — 682 тис. гривень.

За три роки, згідно з Програмою діяльності та розвитку КП «Благоустрій Кременчука», з бюджету міста планують витратити 446,2 млн гривень.

Зазначимо, що на підприємстві станом на 31 грудня 2022 року працювало 284 особи.

Про роботу та плани найбільшого комунального підприємства ми писали минулого року.

Читайте інтерв'ю з директором КП «Благоустрій Кременчука» Віктором Василенком.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: Благоустрій Кременчука благоустрій програма
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