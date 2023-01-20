Учень кременчуцького ліцею переміг в Американському математичному конкурсі «МАА АМС»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 447

Хлопець став кращим серед учасників від 14,5 до 19,5 років

Ліцеїст з Кременчука Богдан Шеметов виборов перемогу в Американському математичному конкурсі «МАА АМС». Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Хлопець з 10-Г класі наукового ліцею «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» став кращим у категорії «АМС 12» (учні від 14,5 до 19,5 років).

Олімпіаду проводила Математична Асоціація Америки в Україні за підтримки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Раніше ми писали, що Богдан Шеметов став переможцем VI олімпіади геометричної творчості імені В. А. Ясінського.