Торік у Кременчуці 6 подружніх пар прийняли в свої родини дітей на виховання

Розповідаємо, хто може бути усиновлювачами, та куди звертатися охочим подарувати дітям свою любов та турботу
Минулого року в Кременчуці 6 подружніх пар прийняли до своїх родин дітей на виховання. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
На сьогодні в службі у справах дітей на обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває:
Особи, які можуть бути усиновлювачами дитини:
Якщо Ви готові допомогти дитині відчути себе щасливою, зростаючи у сімейному колі, подарувати свою любов та турботу, звертайтеся до служби у справах дітей:
Раніше ми писали, що одна родина всиновила одразу 6-х дітей, а інша виховує 8 дітей: трьох своїх, трьох усиновлених та двох прийомних.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер