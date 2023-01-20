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Торік у Кременчуці 6 подружніх пар прийняли в свої родини дітей на виховання

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 229

 

Розповідаємо, хто може бути усиновлювачами, та куди звертатися охочим подарувати дітям свою любов та турботу

Минулого року в Кременчуці 6 подружніх пар прийняли до своїх родин дітей на виховання. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

На сьогодні в службі у справах дітей на обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває:

  • Автозаводський район: 6 подружніх пар і 2 одиноких громадян;
  • Крюківський район: 6 подружніх пар і 1 одинока громадянка.

Особи, які можуть бути усиновлювачами дитини:

  • дієздатна особа, віком від 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;
  • особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на 15 років. Проте між усиновлювачем і дитиною має бути не більше 45 років різниці у віці;
  • подружжя, а також, особи, які не перебувають у шлюбі, за умови, що вони є громадянами України.

Якщо Ви готові допомогти дитині відчути себе щасливою, зростаючи у сімейному колі, подарувати свою любов та турботу, звертайтеся до служби у справах дітей:

  • Автозаводської районної адміністрації: вул. Квітки Цісик, 38, тел. - 096 313 34 66;
  • Крюківської районної адміністрації: вул. Івана Приходька, 90, тел. - 067 531 86 02.

Раніше ми писали, що одна родина всиновила одразу 6-х дітей, а інша виховує 8 дітей: трьох своїх, трьох усиновлених та двох прийомних.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: усиновлення Автозаводський район Крюківський район довідник статистика номери телефону адреси
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