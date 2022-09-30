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Кременчук, Освіта

Сім’я Бурди із Градизька виховує 8 дітей: трьох своїх, трьох усиновлених та двох прийомних

Сьогодні, 15:57 Переглядів: 67

 

Вадим і Анастасія вважають виховання дітей у своїй сім’ї їхньою місією у цьому світі

Сьогодні, у День усиновлення, після завершення брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації, голова районної ради Дмитро Колотієвський та начальник служби у справах дітей Тетяна Гірман познайомили журналістів з родиною Бурди Вадима Борисовича та Анастасії Андріївни, в якій виховується 8 дітей.

Це відносно молода сім’я, адже Вадиму Бурді лише 38 років. Він одружився з Анастасією у 2011 році. У той час майбутня дружина вже виховувала двох дітей, яких взяла з інтернату й усиновила.

— Мої батьки були шоковані, коли я їм сказав, що одружуюсь з жінкою з двома дітьми. Трохи заспокоїлись, коли дізнались, що це прийомні діти. Зараз нам дуже допомагають… Ми вважаємо, що це наше служіння – дарувати дітям любов і родинне тепло, — заявив Вадим Бурда.

У їхній сім’ї наразі виховуються троє власних дітей, троє усиновлених та двоє прийомних. Всиновлені – дві сестри та їхній братик з однієї родини. Вік дітей – від 2-х до 17 років. Розповідаючи про дітей вони так і не пояснили, хто серед них рідні, а хто прийомні – бо усіх люблять однаково.

Родина Бурди живе у Градизьку. Мама займається вихованням дітей та порається по господарству, а батько береться за будь-яку роботу, яку можна знайти у маленькому селищі: займається авторемонтом, встановлює пластикові вікна, виконує роботи по металу. До речі, у цих роботах йому допомагають старші доньки, бо усі хлопці ще маленькі. До того, Вадим Бурда є ще й пастором у місцевій церкві. Віруючим він став, коли одружився з Анастасією, яка виростала у родині віруючих.

— Мама у нас і лікар, і повар, і вихователь, і психолог. Діти більше з нею спілкуються, бо я переважно на роботі, — зауважив Вадим.

Він розповів, що коли сім’я стала великою, вирішили підшукати собі гарний і недорогий будинок – знайшли такий у Градизьку: 100 квадратних метрів, 4 кімнати, велика кухня. Облаштувати будинок допомогла зарубіжна християнська місія. На присадибній ділянці у них є сад та теплиця. Сім’я тримає курей та кіз, які дають дітям свіже молоко.

— Місця в будинку усім вистачає. Єдина проблема — це один туалет. Коли вранці усі просипаємось, то доводиться стояти в черзі. Але ми вже добудовуємо другий туалет та столову кімнату, — розповів голова сім’ї.

У родини є мікроавтобус, в якому вистачає місця для усіх, і на якому вони часто виїжджають на прогулянки, річку. Автівку родині також передала зарубіжна християнська місія.

— Ми коли виїжджаємо на річку, то постійно рахуємо дітей. Дітям то неабияка радість, а нам більше стрес. Хоча вони у нас дуже слухняні, — додала Анастасія.

Вадим вважає себе щасливою людиною, бо разом зі своєю дружиною дарить щастя родинного тепла вісьмом дітям і отримує від них любов.

На питання щодо подальшої долі та планів з навчання дітей, батьки розповіли, що кожна дитина має свої здібності та вподобання.

— Старша донька дуже любить готувати — у неї торти та випічка виходять дуже смачні. Хоче навчатися по цьому напрямку. 16-річна Карина дуже гарно робить манікюр і їй ця справа подобається. А 14-річна Маша ще не визначилась. То вона хоче стати юристом, то журналістом. Вона вже пише книгу – написала дві глави. І дуже багато читає – читати почала рано. 9-річний Ілля любить усе, пов’язане з технікою, а 7-річна Ліза займається танцями й вже вигравала на дитячих конкурсах. 4-річна Мирослава любить малювати, а 2-річна Аня любить свою маму, татка, та усіх сімох сестер та братів, які люблять її, — розповіла Анастасія.

Наприкінці розмови Вадим зауважив, що у своїй родині вони намагаються не нагадувати усиновленим та прийомним дітям, що не є їх біологічними батьками, хоча й не приховують цього. Однак діти дуже не люблять, коли хтось їм про це нагадує. Бо вони вважають Вадима й Анастасію своїми рідними татом і мамою.

Як стати щасливим: 45-річний чоловік має двох дочок, шістьох онуків та 30 прийомних дітей

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Автор: Віктор Крук
Теги: Градизьк усиновлення діти сім'я
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