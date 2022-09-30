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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині жінка подала у розшук батька, якого два тижні як вбив її співмешканець

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 594

 

Зловмисник закопав покійного біля його будинку

27 вересня близько 11.00 до сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Машівка) звернулась 31-річна місцева мешканка, яка повідомила про зникнення безвісти її 60-річного батька. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

Отримавши інформацію про зникнення людини, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду домоволодіння зниклого поліцейські знайшли позаду будинку свіжоскопану ділянку землі. Там було закопане тіло зниклого чоловіка.

Слідчі поліції з’ясували, що 37-річний співмешканець заявниці ще 15 вересня під час конфлікту за місцем їх спільного проживання заподіяв травми потерпілому, які призвели до його смерті. Щоб приховати злочин, підозрюваний закопав тіло чоловіка позаду житлового будинку.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. Тіло потерпілого направили на судову експертизу для встановлення точної причини смерті.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії. У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: вбивство розшук
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