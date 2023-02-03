Цього року на Полтавщині повені не очікують

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Водопілля на річках Полтавської області цього року буде слабо вираженим і не супроводжуватиметься значними негативними наслідками. Такий прогноз надає Полтавський гідрометцентр, у зоні відповідальності якого перебуває гідрологічна ситуація на річках області.

Через аномально високі температури повітря на кінець січня 2023 року гідрологічна ситуація на річках Полтавщини характеризувалась повною відсутністю снігу на водозборах, стоянням досить високих рівнів води та нестійким льодом.

У зв’язку з цим та через незначну глибину промерзання ґрунту, його добру зволоженість, у 2023 році слід очікувати невисокого весняного водопілля.

«Навіть за умови можливого інтенсивного накопичення снігу, або випадіння рясних дощів у лютому-березні, водопілля на річках Полтавської області буде слабо вираженим і не супроводжуватиметься значними негативними наслідками», - повідомили метеорологи.

Нагадаємо, в останній місяць обміліло Кременчуцьке водосховище. Однак фахівці кажуть, що жодних екологічних проблем у зв’язку зі зниженням рівня води у Кременчуцькому водосховищі немає, питання знаходиться під контролем «Укргідроенерго» та інших державних установ, і це зроблено для збереження берегів та берегоукріплювальних споруд.