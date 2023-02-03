Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вихідними кременчужанам прогнозують морози. Буде похмуро. За даними сайтів прогнозу погоди в суботу, 4 лютого, вдень очікується від 0 до -1 градусів, північно-західний вітер, вночі очікується сніг.
Наступного дня, 5 лютого — вдень буде від -1 до -2 градусів, цілий день буде похмуро, а вночі очікується дрібний сніг. Синоптики прогнозують південний вітер весь день.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер