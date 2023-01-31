Що робити при врученні повістки, якщо ви заброньовані від призову: пояснення військових

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 375

Якщо військовозобов’язаному, який має бронь або відстрочку від призову, вручили повістку, то така вона може бути анульована, але для цього потрібно прийти до ТЦК та СП

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач у коментарі Military Media Center розповів про випадки, коли повістку вручають військовозобов’язаному, який має бронь або відстрочку, та пояснив що треба робити у такому випадку.

- Військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде. Але, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки де ця повістка буде анульована, пояснив Роман Горбач.

Варто зазначити, що згідно зі статтею 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Зазначимо, що 27 січня Кабмін затвердив новий Порядок бронювання військовозобов’язаних, а також Порядок та критерії визначення підприємств, організацій і установ, які є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Текст постанови Кабміну №76 в понеділок був опублікований на сайті уряду.