Що робити при врученні повістки, якщо ви заброньовані від призову: пояснення військових

Якщо військовозобов’язаному, який має бронь або відстрочку від призову, вручили повістку, то така вона може бути анульована, але для цього потрібно прийти до ТЦК та СП
Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач у коментарі Military Media Center розповів про випадки, коли повістку вручають військовозобов’язаному, який має бронь або відстрочку, та пояснив що треба робити у такому випадку.
Варто зазначити, що згідно зі статтею 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:
Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Зазначимо, що 27 січня Кабмін затвердив новий Порядок бронювання військовозобов’язаних, а також Порядок та критерії визначення підприємств, організацій і установ, які є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Текст постанови Кабміну №76 в понеділок був опублікований на сайті уряду.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер