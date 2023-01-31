У Кременчуці сталася ДТП з велосипедистом

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Сьогодні, 31 січня, близько 11.20, у Кременчуці, на вулиці Вадима Пугачова сталася ДТП. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Легковий автомобіль ВАЗ, яким керував 30-річний чоловік, зіткнувся із 64-річним велосипедистом. Внаслідок ДТП, велосипедист помер на місці.

За даним фактом поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) ККУ.

Наразі обставини та причини ДТП встановлюють слідчі.