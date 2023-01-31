Скотина залишилася без їжі: на Полтавщині згоріло 20 тонн сіна

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Обійшлося без травмованих та загиблих

Сьогодні, 31 січня, о 4.09 на вулиці Сонячній у селі Гурбинці Лубенського району, у приватній господарчій будівлі сталася пожежа. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 10.20. Обійшлося без травмованих та загиблих. Вогонь знищив будівлю та 20 тонн сіна, а поруч розташовану господарчу будівлю від знищення полум'ям пожежники врятували. До гасіння залучилася 19-а державна пожежно-рятувальна частина.

Наразі, причина пожежі встановлюється.