Щодо нового порядку нарахування грошового забезпечення військовим та поліцейським

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 225

Сили безпеки і оборони інформують, що бойові виплати у 100 тисяч грн для українських бійців, які воюють з ворогом на передньому краї, залишаються

Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів Сил безпеки і оборони України.

Роз’яснення щодо нового порядку нарахування грошового забезпечення військовим надав Military Media Center.

Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують. Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС змінюється з 1-го лютого 2023 року. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тисяч та 100 тисяч грн, запроваджених постановою Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року №168.

Підставою для перегляду Порядку стали доручення Кабінету Міністрів України від 29 червня 2022 року № 16355/0/1-22 та від 08 липня 2022 № 16355/0/1-22. Ці урядові документи стосувалися нагальної необхідності оптимізувати видатки Державного бюджету України. Також бралося до уваги доручення Міністерства економіки України від 13 вересня 2022 року № 16355/6/1-22 щодо формування єдиного підходу у визначенні порядку та умов здійснення виплат, передбачених постановою Кабміну № 168.

Ще раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тисяч грн на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з ворогом на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч грн для них також зберігаються.

Анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

Для прикладу: станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тисяч грн. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч грн.

У зв’язку з цим назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях Сил безпеки і оборони України. Водночас щоб підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, вже з 1-го лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України становив не менше ніж 20 100 грн, також для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції — на рівні не менше ніж 17 000 грн.